24 Июня 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, касающиеся детей и подростков.

Впервые признается, что вакцины подходят "для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше". Ранее в ВОЗ выступали против того, чтобы дети получали вакцины. Подходящим для них препаратом называется вакцина Pfizer / BionTech.

Вместе с тем в организации признали, что "необходимы дополнительные данные использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы уточнить рекомендации" в будущем, пишет Regnum.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свое определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет может быть достигнут только вакцинацией.

Ранее ВОЗ изменила и определение пандемии. Если прежде ею считались одновременные эпидемии во всем мире с огромным числом смертей, то в 2009 году, перед эпидемией свиного гриппа, были исключены критерии серьезности и высокой смертности и оставлена только "всемирность". В результате свиной грипп был объявлен пандемией после того, как умерли всего 144 человека.

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Теги: воз, вакцинация, дети



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