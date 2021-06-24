Грядет новый коллапс? Росприроднадзор отказал южноуральскому "мусорному" регоператору в лицензии

В Челябинской области может начаться очередной мусорный коллапс. Как выяснилось, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО "Центр коммунального сервиса" ("ЦКС") более года захоранивает мусор в Локомотивном без лицензии. Компания уже получила штраф от природоохранной прокуратуры, но так и не смогла добиться разрешения от Росприроднадзора. Участники рынка не исключают, что компании могут полностью запретить возить отходы на свалку, однако других подходящих мест для этого поблизости нет.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение арбитражного суда Челябинской области по иску природоохранной прокуратуры к регоператору ООО "ЦКС".

Как следует из материалов дела, магнитогорский природоохранный прокурор обратился с иском о привлечении компании к административной ответственности за работу без лицензии. Таким образом, "ЦКС" был оштрафован на 40 тыс. руб., а решение суда уже вступило в законную силу. Как выяснилось, регоператор свозил ТКО на полигон в поселке Локомотивный, не имея на то разрешения Росприроднадзора.

"Как следует из акта прокурорской проверки, "ЦКС" получена лицензия, не предусматривающая право на осуществление деятельности по захоронению отходов III-IV классов опасности на территории полигона ТБО в Локомотивном. При этом ООО "ЦКС" на основании заключенных договоров за плату оказывает услуги юридическим и физическим лицам по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: принимает твердые коммунальные отходы, обеспечивает их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение", - говорится в материалах дела.

Всего за 2020 год регоператор захоронил на объекте 127,764 тонн отходов III класса опасности, 11548,500 тонн отходов IV класса опасности, что противоречит лицензионным требованиям.

Отметим, что "ЦКС" в 2020 году пытался оформить лицензию в Росприроднадзоре, однако в ведомстве ему отказали. Основанием послужил тот факт, что свалка расположена на участке, относящемся к землям населенных пунктов, и входит в границы самого поселка. Однако, согласно требованиям законодательства, до 1 января 2023 года некоторые объекты, не имеющие документации, могут использоваться для размещения ТКО, но они должны быть включены в региональную терсхему и перечень Минприроды РФ. Свалка в Локомотивном не удовлетворяет второму критерию.

"Вина ООО "ЦКС" заключается в том, что им не были приняты все необходимые меры для надлежащего исполнения возложенных на него лицензионным законодательством обязанностей", – говорится в решении суда.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регоператора, в декабре 2018 года Росприроднадзор вынес в отношении "ЦКС" предписание о необходимости включить полигон в лицензию. Компания пыталась оспорить предписание, поскольку захоронение отходов на полигоне, который находится в границах населенных пунктов, запрещено.

"Но суд встал на сторону Росприроднадзора, и в январе 2020 года "ЦКС" направил в ведомство документы, чтобы включить полигон в лицензию. После этого произошла парадоксальная ситуация. Росприроднадзор отказал в переоформлении лицензии. В ведомстве сослались на то, что это невозможно из-за нахождения полигона на территории населенного пункта. То есть в ход пошел тот же аргумент, на основании которого "ЦКС" отказывался переоформлять документы", - заявил официальный представитель регоператора.

В "ЦКС" считают, что проблему можно решить только одним способом - необходимо исключить территорию полигона из земель населенных пунктов.

"По имеющимся у нас данным, администрация поселка Локомотивный ведет разработку изменений в генеральный план поселения и планирует в этом году провести публичные слушания. Как только администрацией поселка будут осуществлены мероприятия по изменению статуса земельного участка, ООО "ЦКС" направит в Росприроднадзор повторную заявку на переоформление лицензии", - резюмировали в компании.

До тех пор, судя по всему, регоператор продолжит свозить ТКО на свалку без лицензии. Участники рынка отмечают, что ее отсутствие может привести к новым штрафам для "ЦКС", а при худшем сценарии - к полному запрету на захоронение отходов в Локомотивном.

В свою очередь, закрытие свалки приведет к необходимости пересмотреть терсхему и перенаправить потоки ТКО на другие объекты, а это - к увеличению транспортных плеч и удорожанию перевозки. В конечном итоге это может сказаться и на стоимости услуги для потребителей. Сейчас подходящего объекта поблизости нет.

При этом полигон обслуживает довольно обширную территорию Магнитогорского кластера. Объект принимает ТКО из пяти муниципальных образований: Чесменского, Варненского, Брединского, Карталинского муниципальных районов и Локомотивного городского округа. Согласно терсхеме, в 2021 году в кластере должно быть захоронено всего 118 тыс. тонн отходов, более 26 тыс. тонн из которых – в Локомотивном.