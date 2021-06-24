В испанской тюрьме нашли мертвым создателя антивируса McAfee

В испанской тюрьме найден мертвым американский миллиардер, создатель антивирусов McAfee Джон Дэвид Макафи. 75-летний бизнесмен был задержан в Европе в 2020 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Соединенных Штатах, недавно суд в Испании постановил, что мужчина может быть экстрадирован в США. Сам Макафи недавно заявил, что его дело политически мотивировано.

По данным испанских СМИ, мужчина совершил самоубийство. Впрочем, сам он еще несколько лет назад заявлял, что не совершит суицид.

New York Times пишет, что Макафи продал свою на тот момент инновационную компанию по разработке антивирусов в 1994 году и потерял большую часть состояния во время финансового кризиса 2008 года. С тех пор он путешествовал по миру, был арестован в нескольких странах, был приверженцем теорий заговора.

В США Макафи грозило тюремное заключение, Минюст обвинял его в заработке миллионов долларов на криптовалютах, консультациях, выступлениях и продаже прав на экранизацию его истории жизни в документальном фильме. Уклониться от уплаты налогов он также пытался, используя криптовалюту. Сам Макафи говорил, что его преследуют за выявление коррупции в налоговой службе, а также за его сопротивление и противостояние с Федеральной резервной системой.

Накануне испанский суд объявил о решении экстрадировать миллиардера.