В испанской тюрьме нашли мертвым создателя антивируса McAfee

24 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
петля веревка суицид повешение повешенный самоубийство (2008) | Фото: boiler.boom.ru

В испанской тюрьме нашли мертвым создателя антивируса McAfee

В испанской тюрьме найден мертвым американский миллиардер, создатель антивирусов McAfee Джон Дэвид Макафи. 75-летний бизнесмен был задержан в Европе в 2020 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Соединенных Штатах, недавно суд в Испании постановил, что мужчина может быть экстрадирован в США. Сам Макафи недавно заявил, что его дело политически мотивировано.

По данным испанских СМИ, мужчина совершил самоубийство. Впрочем, сам он еще несколько лет назад заявлял, что не совершит суицид.

New York Times пишет, что Макафи продал свою на тот момент инновационную компанию по разработке антивирусов в 1994 году и потерял большую часть состояния во время финансового кризиса 2008 года. С тех пор он путешествовал по миру, был арестован в нескольких странах, был приверженцем теорий заговора.

В США Макафи грозило тюремное заключение, Минюст обвинял его в заработке миллионов долларов на криптовалютах, консультациях, выступлениях и продаже прав на экранизацию его истории жизни в документальном фильме. Уклониться от уплаты налогов он также пытался, используя криптовалюту. Сам Макафи говорил, что его преследуют за выявление коррупции в налоговой службе, а также за его сопротивление и противостояние с Федеральной резервной системой.

Накануне испанский суд объявил о решении экстрадировать миллиардера.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: джон макафи, mcafee, экстрадиция, самоубийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети