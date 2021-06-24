Британский журналист подтвердил, что британский эсминец намеренно зашел в воды Крыма

Британский эсминец HMS Defender подошел к полуострову Крым на расстояние, с которого было видно берег, передает Би-би-си.

Корреспондент телерадиокомпании Джонатан Бил, который вел репортаж с Defender, подтвердил, что 23 июня корабль специально вторгся в морское пространство России.

По данным журналиста, российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля о нарушении, в одном из сообщений говорилось, что по нему могут открыть огонь.

Ранее Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

После инцидента военный атташе Великобритании в России был вызван в Минобороны РФ. Военное ведомство оценило инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало расследовать действия экипажа этого корабля, передает Regnum.

Министерство обороны Великобритании при этом отрицает, что военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море вблизи Крыма.