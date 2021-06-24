24 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

На этой неделе в свердловские больницы поступит 70 тысяч доз covid-вакцины

В ближайшие два-три дня на территорию Свердловской области поступит 70 тыс. доз вакцины против коронавируса. Об этом сообщает заместитель председателя регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 Павел Креков.

"Мы находимся в постоянном контакте с федеральным Минздравом. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов специально был командирован в Москву, чтобы форсировать вопрос поставок. Уже завтра-послезавтра мы ожидаем поступления 70 тыс. доз вакцины. А в ближайшее время — еще порядка 40 тыс. Это позволит нам избежать дефицита препарата, а свердловчанам — получать прививку в поликлиниках", - заявил Павел Креков.

Напомним, что на данный момент властями региона не подписано постановление об обязательной вакцинации определенной категории граждан. По словам губернатора, для этого необходимо иметь жесткий и понятный план поставок препарата. При этом, по неофициальным оценкам, "индийский" вирус уже могли получить большинство заболевших в третью волну свердловчан.

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Теги: коронавирус, вакцинация, поставка



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