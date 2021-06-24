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Экономика Ямало-Ненецкий АО
инфографика, Новый Великий Шелковый путь, Северный Широтный ход, Северный Морской путь, Транссиб (2015) | Фото: Накануне.RU

Александр Калинин: К 2035 году доля грузов, отправляемых Ямалом по СМП, вырастет в четыре раза

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин выступил в заксобрании округа, рассказав о социально-экономическом развитии арктического региона. Он привёл показатели вклада субъекта в валовый региональный продукт (ВРП) арктической зоны, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Каждый второй рубль ВРП арктической зоны, как и 60% загрузки Северного морского пути, это вклад Ямала. По его словам, добыча нефти на территории полуостровов Ямал и Гыдан к 2035 г. вырастет до 50%, что вызовет перераспределение трудовых ресурсов, например, вахтовых работников. В стратегии развития округа до 2035 г. учтена борьба за человеческий капитал.

"Высокое качество жизни, устойчивый экономический рост, рациональное природопользование, сохранение и устойчивое развитие коренных народов, эффективное государственное управление – инструменты, которыми эта борьба будет вестись", - сказал Калинин.

Наращивание добычи за счёт новых месторождений, расширение производства СПГ на Ямале и Гыданском полуострове, поддержание добычи в Налым-Пур-Тазовском регионе помогут развивать добычу углеводородов в округе. В Лабытнанги, Коротчаево и Ноябрьске появятся несколько промышленно-логистических узлов.

"Будет создан мощный туристический кластер в районе Харпа. Конкурс по привлечению инвесторов будет объявлен до конца лета. Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск – города, вокруг которых появятся агломерации. Образование новых населённых пунктов не планируется", - сказал Калинин.

По словам замгубернатора, к 2035 г. ВРП вырастет в 1,3 раза, добыча газа – 1,4, рост инвестиций в основной капитал составит 20%, вчетверо вырастет количество грузов, отправляемых по Северному морскому пути.

Депутаты единогласно поддержали документ.

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Теги: Александр Калинин, Северный морской путь, валовый региональный продукт



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