Общественники проверили деятельность "Святогора" на севере Свердловской области

Представители общественных организаций посетили объекты АО "Святогор" (входит в УГМК) на севере Свердловской области. Выездное заседание состоялось 22 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, общественники посетили карьер Ново-Шемурского месторождения, на котором добыча руды ведется в настоящее время. Здесь специалисты рудника подробно остановились не только на показателях работы, но и подробно объяснили, каким образом и в каких объемах улавливаются карьерные воды.

Далее путь экскурсантов лежал на отвалы отработанного Шемурского месторождения. Добыча руды в данном карьере была завершена в 2016 году, и сейчас здесь ведется рекультивация отвалов и карьера. Эти работы выполнены на площади 6 750 квадратных метров. В настоящее время готовится к сдаче участок площадью ещё в 18 тыс. кв. м. В планах 2021 года – укладка бентонитовых матов на площади 67 тысяч кв. метров. Работы будут выполняться в течение 3-5 лет.

У временных очистных сооружений Шемурского месторождения, которые недавно были введены в эксплуатацию после реконструкции, участники выездного заседания смогли ознакомиться с технологией сбора и очистки карьерных и подотвальных вод. А затем их путь лежал на очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения, где ведется реконструкция с целью увеличения производительности до 450 кубометров в час.

Как отметила доцент кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета кандидат технических наук Елена Цыгельнюк, объём работ, который планируется и который уже выполнен, "просто колоссальный". "Я впервые вижу, чтобы отвалы укрывали таким способом. Это довольно трудоёмкий процесс и дорогостоящий. Это большая работа. Редко, когда предприятие соглашается нести такие затраты", - сказала она.

"Присутствующие смогли своими глазами увидеть масштабы рекультивационных работ, подробно ознакомиться с прогрессивным методом укрытия отвалов бентонитовыми матами. Специально для этого мы соорудили демонстрационный стенд", - рассказал директор СМЦР АО "Святогор" Михаил Ткаченко.

Реализация программы природоохранных мероприятий на севере Свердловской области рассчитана до 2025 года. Выполнение каждого из его этапов находится на строгом контроле как у министерства природных ресурсов, так и у надзорных органов региона. УГМК намерена инвестировать в реализацию программы порядка 4 млрд руб.