Площадь второго пожара в заповеднике "Денежкин камень" продолжает расти

Площадь второго пожара в уральском заповеднике "Денежкин камень" возросла до 57,13 га, длина кромки составляет 4,5 тыс. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника. На данный момент активность пожара низкая, поскольку на Вересовом Увале сейчас облачно и нет ветра.

"Всего на втором пожаре работают 76 человек: три сотрудника заповедника "Денежкин Камень", с Уральской авиабазы 20 человек, из Авиалесоохраны 33 человека, от МЧС 10 человек, специалисты пожарного отдела "Гринпис России", волонтеры и добровольные лесные пожарные - 10 человек", - сообщили в пресс-службе.

Уже проложено 3,5 тыс. м минерализованной полосы, а сегодня эту работу планируется завершить, замкнув минполосу по всему периметру пожара.

На первом локализованном пожаре продолжается окарауливание. На месте возгорания работает три сотрудника заповедника "Денежкин Камень" и три человека из Уральской базы авиационной охраны лесов.