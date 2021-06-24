Всех пилотов S7 проверят по делу о взятке в 1,5 млн рублей

Следственный комитет России планирует изучить документы и провести опрос всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 в подразделении, где работал задержанный летный директор Мансур Бадраков, сообщает ТАСС.

Тем временем, по подозрению в коммерческом подкупе были задержаны также двое сотрудников летного директората. В компании заявили, что оказывают максимальное содействие следствию, пишут "Известия".

Напомним, летный директор S7 пытался продать должность пилота на первый в России Airbus A320neo. Вместе с заместителем они оценили свое содействие в 1,5 млн руб., однако незаконную схему пресекла ФСБ.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.