24 Июня 2021
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Общество В России
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Всех пилотов S7 проверят по делу о взятке в 1,5 млн рублей

Следственный комитет России планирует изучить документы и провести опрос всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 в подразделении, где работал задержанный летный директор Мансур Бадраков, сообщает ТАСС.

Тем временем, по подозрению в коммерческом подкупе были задержаны также двое сотрудников летного директората. В компании заявили, что оказывают максимальное содействие следствию, пишут "Известия".

Напомним, летный директор S7 пытался продать должность пилота на первый в России Airbus A320neo. Вместе с заместителем они оценили свое содействие в 1,5 млн руб., однако незаконную схему пресекла ФСБ.

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Теги: пилоты, следствие, S7



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Ранее 23.06.2021 20:49 Мск Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей


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