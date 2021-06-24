Симоньян раскритиковала отговаривающих людей от прививки медработников

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян раскритиковала врачей, которые отговаривают людей делать прививку от коронавируса.

По ее словам, нет доказательств вредоносности препарата от COVID-19. Симоньян заявила, что ежедневно слышит от знакомых, друзей и близких, что их отговорили от вакцинации медработники, написала она в своем Telegram-канале.

Журналист отметила, что нет ни одного достоверного свидетельства вредоносности российской вакцины от коронавируса. "Пожалели бы других, настоящих врачей. Которые второй год уже, задыхаясь в этих своих СИЗах, без сна, без продыху спасают заболевших. Которых могло бы не быть. Если бы не их коллеги", — высказалась Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что отныне у нее будут помогать только тем сотрудникам, которые вакцинировались.

Она отметила, что в течение года на RT помогали всем сотрудникам, столкнувшимся с ковидом. Но с 1 июня будут помогать только тем, кто привился от коронавируса.