24 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Филипп Киркоров (2019) | Фото:instagram.com/fkirkorov

Киркорова внести в "черный" список на Украине

Российский исполнитель Филипп Киркоров попал в в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики внесло его в "черный" список по представлению Службы безопасности Украины. Письмо от СБУ с требованием включить певца в реестр поступило в министерство 11 июня. 22 июня Киркорова признали представляющим угрозу, сообщает "Газета.ru".

Напомним, весной российскому рэперу Моргенштерну был запрещен въезд в Украину на основании пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости. Он попал в "черный список" лиц, угрожающих украинской нацбезопасности. При этом в июне у него были запланированы три концерта на Украине.

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Теги: Украина, Киркоров



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