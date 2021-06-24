24 Июня 2021
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Украинская сборная сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

Это произошло благодаря тому, что Словакия в матче третьего тура группы Е со счетом проиграла Испании (0:5), что обеспечило выход в плей-офф украинской команде.

Сборная Украины в своей группе заняла третье место с тремя очками.

Соперник сборной Украины по 1/8 финала станет известен позднее.

Украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Напомним, несмотря на то, что в групповой части чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в своей группе и в финальную часть не проходит, она получит за свое выступление 10,75 млн евро.

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Теги: футбол, Евро-2020, Украина



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