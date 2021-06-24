Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Украинская сборная сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

Это произошло благодаря тому, что Словакия в матче третьего тура группы Е со счетом проиграла Испании (0:5), что обеспечило выход в плей-офф украинской команде.

Сборная Украины в своей группе заняла третье место с тремя очками.

Соперник сборной Украины по 1/8 финала станет известен позднее.

Украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Напомним, несмотря на то, что в групповой части чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в своей группе и в финальную часть не проходит, она получит за свое выступление 10,75 млн евро.