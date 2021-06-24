24 Июня 2021
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приемная комиссия КГУ (2016) | Фото:пресс-служба КГУ

Минобрнауки не планирует менять сроки поступления в вузы

У Минобрнауки нет планов менять время проведения вступительной кампании.

Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, 17 августа уже произойдет зачисление на бюджетные места. Таким образом, подавать документы абитуриенты могут с 20 июня и до конца июля.

"Там, где дополнительные вступительные испытания, где-то к 1 августа это тоже все завершится", - отметил министр.  

Фальков также высказался об обязательной вакцинации студентов от коронавируса. "Такая постановка вопроса имеет право на существование",— сказал он.

Как сообщалось, теперь студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. Руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

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Теги: вузы, образование



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