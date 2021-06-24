24 Июня 2021
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хоcтел, отель (2019) | Фото: biznesplan-primer.ru

Туристов обяжут предъявлять справки при заселении в гостиницы Владимирской области

С 15 июля во Владимирской области при заселении в отели туристы будут вынуждены предъявлять справки о прохождении вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты со сроком действия не более трех дней.

Указ об этом подписал глава региона Владимир Сипягин. С начала пандемии в области зарегистрировано около 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 1 тыс. 257 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с распространением коронавируса в последние недели. На совещании у президента России он назвал ситуацию "взрывной", указал на заболеваемость последней недели – 53 тыс. человек, такого не было с начала пандемии.

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Теги: туристы, отели, коронавирус



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