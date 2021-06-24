Франция "разукрасила" Россию в красный цвет из-за коронавируса

Французские власти включили Россию в "красный" список стран из-за высокого распространения COVID-19.

Так, российские граждане по прибытии в страну должны проходить обязательный карантин. Также в список попали Сейшельские острова и Намибия. Ранее в перечень были включены Индия, Бразилия, Аргентина, Чили, ЮАР, Колумбия и прочие страны.

Граждане из списка смогут въехать во Францию только по неотложным обстоятельствам. Им необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета, и еще один тест по прибытии и уйти на обязательную самоизоляцию, сообщает РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с распространением коронавируса в последние недели. На совещании у президента России он назвал ситуацию "взрывной", указал на заболеваемость последней недели – 53 тыс. человек, такого не было с начала пандемии.

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