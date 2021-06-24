24 Июня 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Недельная инфляция в России составила 0,12%

Цены на потребительские товары в России с 16 по 21 июня выросли на 0,12%.

Как сообщили Накануне.RU  а Росстате, показатель сохранился на уровне предыдущей недели. При этом инфляция с начала года разогналась до 3,89%. За неделю больше всего подорожали овощи и фрукты — рост на 1,5%. При этом огурцы подешевели на 6,0%, а помидоры на 4,5%.

Баранина, гречка и карамель стали дороже на 0,5%, мясные консервы, маргарин и шоколадные конфеты подорожали на 0,4%. На 0,3%, подорожали вареная колбаса, сливочное масло, стерилизованное молоко, пшеничная мука и черный чай.

Стоимость сахара и подсолнечного масла увеличилась в среднем на 0,1%. Яйца подешевели на 3%.

Тем временем, Банк России сообщил о продолжающемся росте инфляции. Так, в мае годовая инфляция увеличилась до 6% (против 5,5% в апреле), а к 7 июня она уже составляла 6,15% по году.

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Теги: инфляция, цены, Росстат



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