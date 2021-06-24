24 Июня 2021
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оружие, лицензия на оружие, ружье (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Совфед ужесточил правила оборота оружия

Совет федерации внес ряд изменений в законодательство, регулирующее оборот оружия.

Также сенаторы ужесточили ответственность за это нарушение.

За нарушение правил хранения оружия, если в результате оно пропало, россиян смогут наказать штрафом в 5-10 тыс. руб. или лишить права покупать, хранить и носить оружие на 1-3 года с конфискацией оружия.

За незаконные изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку, транспортирование, ношение или использование оружия и патронов к нему граждан могут оштрафовать на 5-10 тыс. или арестовать на 5-15 суток, сообщает "Парламентская газета".

Ранее Госдума во втором и третьем чтении одобрила поправку, согласно которой с 18 до 21 года повышается минимальный возраст покупателей охотничьего и длинноствольного огнестрельного оружия самообороны.

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Теги: Совет Федерации, оружие



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