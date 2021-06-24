24 Июня 2021
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приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Вступительные экзамены в большинстве российских вузов пройдут дистанционно

Большинство вузов России перевело вступительные экзамены в дистанционный формат.

Как заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков, это не затронуло поступления на творческие специальности.

Он отметил, что на следующей неделе будет обсуждаться инициатива, согласно которой, с 1 сентября вузы начнут работу в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами, сообщает ТАСС.  

Как сообщалось, теперь студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. Руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

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Теги: вузы, экзамены, образование



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