Вступительные экзамены в большинстве российских вузов пройдут дистанционно

Большинство вузов России перевело вступительные экзамены в дистанционный формат.

Как заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков, это не затронуло поступления на творческие специальности.

Он отметил, что на следующей неделе будет обсуждаться инициатива, согласно которой, с 1 сентября вузы начнут работу в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, теперь студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. Руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.