24 Июня 2021
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Политика За рубежом
(2018) | Фото: Reuters

FT: Путина могут пригласить на встречу с лидерами стран ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза.

Данную инициативу поддержал французский президент Эмманюэль Макрон. Как сообщают источники газеты Financial Times, такое предложение озвучили послы Германии и Франции на заседании комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе.

Также Германия и Франция призвали к новой стратегии Евросоюза, предусматривающей более тесные контакты с Москвой.

Эта идея прозвучала после встречи лидеров США и России в Женеве. Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24–25 июня.

Напомним, 16 июня в Женеве прошла первая полноформатная встреча президентов России и США. Владимир Путин общался с Джо Байденом 4,5 часа. Лидеры стран договорились начать консультации по стратегической стабильности и подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей.

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Теги: Путин, Макрон, Меркель, ЕС



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