Жильцы предлагают менять метлахскую плитку на кафель, деревянные окна — на пластиковые: в Москве рассказали о сложностях реставрации домов-памятников

В Москве стартовала реставрация 114 жилых домов, являющихся памятниками культурного наследия. Власти планируют "зайти" во все 400 домов-памятников до конца года. Сделать это не так просто: собственники квартир в таких зданиях не соглашаются на реставрацию и отстаивают свое видение прекрасного — с пластиковыми окнами вместо деревянных и кафельной плиткой вместо метлахской. На пресс-конференции московские власти рассказали о том, как происходит возвращение домов-памятников к жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

В Москве — 400 жилых памятников архитектуры. Их реставрацию осложняет позиция жильцов, на которых ложатся охранные обязательства и обременения, рассказал главный редактор журнала "Московское наследие", заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов.

"Собственник находится в сложной для себя ситуации, когда он купил большую квартиру и вдруг обнаружил, что в ней нельзя делать перепланировку. А когда приходят органы власти или фонд капитального ремонта и говорят, что в доме будет проходить реставрация, это вызывает дополнительное возмущение, потому что собственник иной раз не согласен с решениями, которые предлагают власти", — пояснил Смирнов.

Сейчас власти разбираются с тем, что жильцы "натворили" в своих домах в начале 20 века, когда Москва стала столицей.

"Когда в 1918 г. Москва вернула себе статус столицы, резко повысилось население города. Как только это произошло, стало понятно, что жить людям негде, и квартиры, в том числе в красивейших домах периода модерна, построенных перед войной, были нарезаны на комнатки. Перепланировка и беспощадная хозяйственная деятельность привели к тому, что исказился облик зданий, а сейчас мы разбираемся с этим", — рассказал общественник.

В таких домах нередко обнаруживали заложенные в фасаде фонари, красивые архитектурные элементы, барельефы за стальными дверьми из 1990-х, метлахскую плитку, перила. И все это, уверен Смирнов, следует сохранять, даже если дом не является памятником архитектуры.

"Ничто так не влияет на воспитание, как эстетика. Сохранив подлинные элементы, мы с вами окажется в той среде и донесем ее до потомков", — высказался модератор дискуссии.

Реставрацию замедляет не только позиция жильцов, но и длительный отбор специалистов, добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов.

"В 2021 г. мы начали эту работу более масштабно, чем в предыдущие годы. Там были подготовительные этапы по отбору организаций, которые умеют это делать. Всего менее 9% организаций прошли жесткий отбор", — рассказал гендиректор Фонда капремонта столицы.

Большинство организаций — из регионов, где еще реставрация культурных памятников идет не так интенсивно, как в Москве.

Для граждан реставрация не несет никаких расходов, все этапы оплачивает город.

Сейчас есть проектная документация для реставрации 114 домов, в каких-то из них уже идут работы. Фонд капремонта стремится начать обновление во всех 400 домах-памятниках в этом году.

Реставрации предшествует длительная экспертиза и подготовка проектной документации из 30 томов. Для сравнения, проект капремонта обычного дома умещается в восемь томов, заметил начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта Москвы Сергей Краснов.

За каждым домом-памятником ведется авторский надзор и научное руководство.

Год постройки и строительный период — не главные критерии попадания дома-памятника под реставрацию, заметил начальник отдела государственного учета Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Илья Аникин.

"Чем больше декора и убранства, тем выше шансы войти в программу", — пояснил он.

Декор и убранства становятся предметом споров между жильцами и архитекторами.

"Возникает недопонимание с жильцами, когда у всех свое понимание красоты и они считают, что здесь можно оставить вместо метлахской плитки кафель, а здесь вместо реставрации кирпича 19 века заменить его на щелевой какой-нибудь. С окнами совсем беда: пластиковые окна все полюбили, установили их везде без согласований, а это нарушение закона о памятниках. Сейчас надо менять их на реставрационные деревянные окна, людям это не очень нравится", — прокомментировал Аникин.

"Люди видят проблему по-своему. Специалистам надо показывать жильцам ту красоту, которую они хотят восстановить. Остальное решаемо", — добавил гендиректор фонда капремонта.

Еще одна сложность в том, что проектировщикам приходится разгадывать сложные ребусы в части прохождения инженерных коммуникаций. Иногда они переложены, скрыты, а иногда и вовсе не действуют, рассказал начальник управления по работе с ОКН службы строительного контроля Фонда капитального ремонта Москвы Сергей Краснов.

При реставрации архитектурных памятников в Москве используют высокие технологии, например, 3D-моделирование. Это позволяет "просканировать" дом, создать его цифрового двойника, прописать все необходимые цифры и исключить человеческий фактор.

"Самое главное, что на основании цифровых моделей здания можно воссоздавать отдельные элементы и напечатать 3D-модели, на основании которых делаются недостающие элементы из гипса. Это позволяет запараллелить процесс: мы ставим леса и одновременно заменяем недостающие элементы, нам не нужно ждать, пока зайдут специалисты, сделают слепки, замеры", — рассказал Краснов.

Иногда в 30-томный проект приходится вносить изменения: вдруг обнаруживаются ранее неучтенные своды или декор.

Но взаимодействие подрядчика, научного руководителя, заказчика и департамента не затягивает процесс дольше, чем на месяц.

"Через какое-то время мы научимся преодолевать традиционное для наших широт умозрение, что стройка в моем дворе не нужна. Потому что реставрация это не стройка, это важный и нужный процесс для нас с вами и тех, кто живет в этих домах, которые продлевают свою жизнь", — понадеялся модератор.