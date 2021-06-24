Депутаты внесли изменения в бюджет Перми на 2021 – 2023 годы

Пермская городская дума внесла изменения в бюджет города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты перераспределили сэкономленные средства на проект "Формирование современной городской среды", организацию детского отдыха и ремонт городского имущества.

В частности, была увеличена доля местного бюджета в реализации федерального проекта по формированию городской среды - туда направили 1,6 млн руб., финансирование услуг по организации летнего отдыха детей увеличено на 1,7 млн руб., а содержание и ремонт муниципального имущества получило дополнительно 5,2 млн.

19 млн рублей перераспределяются на разработку проектно-сметной документации для организации школы в здании по ул. Уральской, 8 млн рублей на увеличение стоимости строительства спортзалов в школах №81 и №96, а также 115 млн на строительство детского сада "Легополис". 69 млн рублей будут выделены на приобретение оборудования для школы "Точка" в микрорайоне Красные Казармы.

На предоставление субсидий перевозчикам, на оплату труда кондукторов направили дополнительно 161 млн рублей.

Председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева отметила болевую точку бюджета, связанную с "транспортной реформой", которая уже нанесла большой урон бюджету прошлого года. По ее словам, существуют риски неисполнения отдельных доходов бюджета, например в пункте "сбор платы за проезд".

"К примеру, по информации администрации, в 2021 году недосбор платы за проезд в общественном транспорте составит 813 млн рублей, однако проект предусматривает сокращение этих доходов только на 625 млн рублей", - отметила она.

Напомним, в Перми проводится транспортная реформа. Главной целью изменений была экономия бюджета при повышении качества общественного транспорта. Однако, цель не достигнута, расходы бюджета увеличились. Парламентарии считают, что главной причиной возникновения "финансовой дыры", которая оценивается примерно в 2 млрд руб., стал непрофессионализм тех, кто планировал расходы при реализации транспортной реформы.

"Также есть риски по сбору земельного налога", - добавила Мария Батуева.

Депутаты поинтересовались причинами, на что первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин ответил, что это связано с переоценкой кадастровой стоимости земли.

Добавим, что менее месяца назад дума уже переверстывала бюджет в сторону увеличения на 1,1 млрд рублей в 2021 году, благодаря дополнительным краевым и федеральным поступлениям.

Напомним, главный финансовый документ города сверстан в следующих параметрах:

Доходы городской казны на 2021 год запланированы в объеме 44,2 млрд руб., на 2022 год — 43,9 млрд руб., на 2023 год — 41,2 млрд руб.

Расходы в 2021 году запланированы в объеме 46,4 млрд руб., в 2022 году — 46,1 млрд. руб., в 2023-м — 42,2 млрд руб.

Дефицит городской казны в 2021 году предусмотрен на уровне 2,1 млрд руб., в 2022-м — 2,2 млрд руб., в 2023 году — 1 млрд руб. Для погашения дефицита планируется использовать как государственные кредиты из вышестоящих бюджетов, так и коммерческие кредиты.