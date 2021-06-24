Депутаты Пермской гордумы проверили, как исполняются проекты к 300-летию города

Депутаты Пермской городской думы провели ревизию исполнения проектов, которые реализуются в рамках подготовки к празднованию 300-летия города.

В числе ключевых проектов - комплексное благоустройство центральной части города, набережной реки Кама, обновление подвижного состава общественного транспорта, а также проект "Зеленое кольцо" - приведение в порядок долин малых рек.

О стадиях выполнения юбилейных проектов депутатам рассказал первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин.

На эспланаде уже реконструирован сквер в 68-м квартале, достраиваются два кафе, ведутся работы по устройству пешеходных дорожек и площадок, оснований под террасы. В будущем году завершат работы в 66-м квартале.

Набережная Камы уже получила современную лаунж-зону. Идут работы по возведению лекционного павильона, панорамного кафе, амфитеатра, спортивной зоны с дорожками для бега, тренажерами, теннисными кортами, баскетбольной и волейбольной площадкой. Разрабатывается смета для ремонта набережной в Кировском районе - его завершат к самому юбилею.

Еще один крупный проект - благоустройство Комсомольского проспекта с воссозданием исторического облика улицы. Уже завершено благоустройство участка от ул. Екатерининской до ул. Монастырской, в настоящее время ведутся работы на участке от ул. Революции до Комсомольской площади.

И.о. заместителя главы администрации города Сергей Красильников отметил, что с реконструируемых участков Компроса парковочные места перемещаются на перпендикулярные улицы, которые сейчас тоже приводятся в порядок. Прорабатываются земельные участки, на которых будут располагаться перехватывающие парковки.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми будет благоустроен ряд парков и скверов, пройдет текущий ремонт в муниципальных и государственных учреждениях культуры, реставрационные работы на объектах культурного наследия.

Один из важнейших "юбилейных" проектов – "Зелёное кольцо", касающийся обустройства общественных пространств и экологическую ревитализацию долин малых рек Егошихи и Данилихи, особо охраняемой природной территории "Черняевский лес".

"Сейчас важно понять, что сделано в зоне ответственности города. Это, прежде всего, крупные инфраструктурные объекты, благоустройство – и все, что мы называем комфортной городской средой. В целом, подготовка идет планово, находимся в постоянном контакте с краевыми коллегами, а также получаем обратную связь от горожан – это особенно важно, нужно максимально учесть интересы жителей при подготовке юбилея Перми", - подчеркнула Наталья Мельник, заместитель руководителя Пермской городской думы.

Депутаты рекомендовали администрации направить в Пермскую городскую Думу актуализированный План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Перми, а также информацию о состоянии дел по разработке программы подготовки и проведения праздничных мероприятий, концепции праздничного оформления города и о ходе реализации медиа-плана "Пермь-300".

Отметим, что 300-летие Пермь отпразднует в 2023 году. Город Пермь ведет свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник поселок при заводе. В 1971 году город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 году Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести". Для разработки программы юбилея, отбора и реализации проектов, приуроченных к 300-летию Перми создан Организационный комитет, председателем которого является заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, создан оргкомитет на региональном уровне, Экспертный совет, а также рабочие группы по направлениям.