Свердловский депутат избежал тюрьмы по делу о "лодочном" убийстве

Серовский городской суд вынес приговор депутату заксобрания Свердловской области Александру Коркину. Экс-члена ЛДПР обвиняли в непредумышленном убийстве друга Сергея Титова во время прогулки на лодке в компании депутата Госдумы Игоря Торощина. Как передает корреспондент Накануне.RU, Коркина приговорили не к реальному тюремному заключению, а к одному году ограничения свободы. Матери погибшего Елене Титовой и вдове Веронике Титовой депутат обязан выплатить по 500 тысяч рублей.

Криминальная и таинственная история началась в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Депутат свердловского парламента катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Судебный процесс должен был стартовать в октябре, однако был перенесен из-за болезни депутата, который, впрочем, в тот день пришел на заседание заксобрания.

Защита вдовы Титова утверждала, что политик специально тянет время для того, чтобы вышел срок давности по делу вышел. В итоге в середине ноября Коркин явился на суд. Перед тем как войти в зал суда, народный избранник заявил, что само дело возникло из-за его статуса.

"Вину я не признаю. Какая вина? Если бы были мои отпечатки пальцев или что-то на одежде, тогда было бы все очевидно. Но я не притрагивался к винтовке. Я стал подозреваемым из-за своего статуса. Если бы я был простым водителем или сварщиком, то такого бы не было. Мне объяснили сотрудники правоохранительных органов так, что дело возникло из-за моего статуса. Кто-то, видимо, хочет получить регалии", - заявлял тогда нашему корреспонденту Александр Коркин.

Затем подследственный подал ходатайство в суд о переносе процесса из Серова в Екатеринбург, потому что ему приходится ехать на машине по небезопасной трассе зимой целых 350 километров. Однако ходатайство было отклонено в связи с тем, что большая часть свидетелей и участников по делу живут неподалеку от Серова.

Мать погибшего Елена Титова обратилась с жалобой на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, выразив тем самым недовольство расследованием дела. В протоколах допросов женщина вместе со своим мужем и братом погибшего утверждала, что, находясь на лечении, раненый сын глазами подтверждал, что в него стрелял именно Коркин.

Врач-невролог Владимир Белкин, лечивший Титова, подтвердил, что он мог общаться таким образом. "Могу пояснить, что при имеющемся повреждении у Титова С.Ю., он теоретически мог закрывать и открывать глаза, проявлять различные виды эмоций, совершать движения конечностями, следить за предметами и объектами", – гласят показания медика.

Также из материалов дела следует, что поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. Но мать и следователи не поверили в эту версию. Более того, проверка на полиграфе показала, что Коркин и его друзья вводят следствие в заблуждение, заявляя о том, что Сергей сам выстрелил в себя.

Оружие было отправлено на экспертизу, результаты которой оказались неумолимыми. Ружье не могло выстрелить в том случае, если не нажать на спусковой крючок. Экспертиза самой лодки показала, что на ней есть три отверстия, являющиеся огнестрельными. Они могли быть сделаны из гладкоствольного ружья.

В распоряжении Накануне.RU оказались свидетельские показания. Согласно рассказам, якобы Коркин и его друзья в тот вечер были пьяными. Картину дополняет такая цитата из показаний свидетелей.

"Коркин, когда находится в состоянии алкогольного опьянения, агрессивен", – утверждают опрошенные.

Вероятно, можно допустить версию, что между Коркиным и Титовым возник конфликт, кто-то взялся за оружие, сначала выстрелы пришлись в лодку, а потом был ранен Титов.

Брат умершего Евгений Титов добавлял во время допроса, что у Сергея никогда не было суицидальных мыслей, и он не мог сам направить на себя ружье.

"Могу дополнить, что с Титовым был налажен контакт, то есть он слышал и понимал. Например, когда я просил его сжать руку, он потихоньку сжимал ее, также выполнял другие просьбы. Когда приходила его дочь Злата, он следил за ней взглядом, на лице проявлялось что-то вроде улыбки. Контакт с братом сохранялся до его смерти в больнице. За всю жизнь Титова у нас с ним были очень доверительные отношения. Титов каких-либо мыслей о самоубийстве никогда не высказывал", – говорил он.

При этом адвокат Дмитрий Жикин заявлял о странностях в поведении свидетелей, в частности о том, что один из свидетелей, являющийся хорошим знакомым Торощина, избегает явки, а в целом в деле существуют нестыковки. Также на самом ружье есть признаки намеренного стирания отпечатков.

Вдова Вероника Титова и вовсе заподозрила в убийстве друга Коркина, депутата Игоря Торощина. Девушка говорила, что Торощин игнорирует заседания и странно себя ведет, а также, что его не опрашивали на полиграфе, не брали одежду для исследования и отпечатки пальцев. Торощин отрицал ее слова о причастности к преступлению и игнорировании заседаний.

В итоге суд установил вину Коркина в непредумышленном убийстве. Защита потерпевших несогласна с приговором.

"Приговор несправедливый. Мы в корне с ним несогласны. Будет подана апелляция. Не согласны ни в части наказания, ни в части компенсации", - заявил адвокат Дмитрий Жикин.