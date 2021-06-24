Большие микрорайоны, современные дороги, BIM-технологии - Нижневартовск строится

В 2021 году в столице Самотлора планируется построить 103,6 тысяч квадратных метров жилья. Объем немаленький, на конец июня уже введено в эксплуатацию 36,8 тысяч квадратов, причем, все введенные дома строились силами местного предприятия ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Особенностью этого строительного сезона в городе будет то обстоятельство, что возводиться жилые метры будут преимущественно в новых микрорайонах.

До конца года предстоит ввести жилые дома №6 в квартале В-1; №1 в квартале 32; №12 в квартале 16П; №1 в квартале 40; №1в квартале МЖК; №2 в квартале МЖК; в квартале Прибрежный-1; №2 в квартале 22.

Понятно, что такое масштабное строительство требует создания соответствующей инфраструктуры. Как рассказал Накануне.RU Виктор Ситников, заместитель главы города, директор департамента строительства, муниципалитет и застройщики постоянно взаимодействуют в плане создания инфраструктуры под застройку.

"В соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска, Проектами планировок, Программой комплексного развития инженерной инфраструктуры, земельными участками, предназначенными под строительство жилья, совместно с застройщиками, эксплуатирующими организациями вырабатывается план действий по застройке территории, ставятся задачи по строительству инженерных сетей, дорожной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры", - пояснил Виктор Ситников.

С точки зрения освоения новых территорий в планах города – дальнейшая застройка Восточного планировочного района города. "При освоении новых территорий в Восточной части города застройщики сталкиваются с необходимостью выполнения работ по выторфовыванию участков строительства, слабыми грунтами, что влечет за собой увеличение затрат на подготовку территории под строительство, увеличение длины забивных свай. Отсутствие инженерных сетей и автодорог также усложняет освоение территорий," - отмечает в разговоре с Накануне.RU Андрей Павлык, исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

Поясним. МКУ "УКС города Нижневартовска" в соответствии с Уставом реализует адресные инвестиционные программы, комплексные программы капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. Это подразумевает комплекс работ по подготовке заданий на проектирование, проектирование объектов, организацию закупочных процедур на выполнение подрядных работ. Немаловажным является контроль за строительством объектов, приемка выполненных работ и передача в эксплуатацию.

Нижневартовск, кстати, в прошлом году стал единственным муниципалитетом Югры, вошедшим в федеральную программу стимулирования развития жилищного строительства. В город дополнительно поступили 840 млн рублей на строительство дорог. И, конечно, важнейшим достижением стало то, что все балки были расселены, а жители города получили новые квартиры.

Подспорьем для всей строительной отрасли, и Нижневартовска в том числе, являются ипотечные программы. "Ипотечные программы явились локомотивом для жилищного строительства в нашем округе. Благодаря ипотеке молодые семьи смогли приобрести свое жилье, отселиться от родителей, налаживать свой быт и свою жизнь. Прямое влияние оказала ипотека на объемы жилищного строительства. С развитием ипотечного кредитования росло количество ипотечных договоров, простимулирован спрос на жилье, следовательно и увеличились объемы вводимого жилья. Стоимость квадратного метра в первую очередь зависит от спроса на приобретение квартир. Во вторую очередь зависит от стоимости строительных материалов и возможности застройщика освоить объемы денежных средств, то есть создать предложение на рынке недвижимости. Ипотечное кредитование в целом можно отнести к позитивным решениям. Хотелось бы, конечно, чтобы стоимость ипотеки была как можно ниже", - отмечает Андрей Павлык.

Понятно, что освоение целых новых микрорайонов обязательно актуализирует вопрос дорожной сети. "Как известно, сейчас идет активное строительство новых микрорайонов в восточном планировочном районе города. Это микрорайоны 40, 31а, 32. В 31а, 32 микрорайонах заканчивается возведение жилых домов общей площадью более 60 тыс. кв. метров. В этом году начато строительство улицы Салманова от ул. Северной до ул. Нововартовской. Работы по выторфовыванию ведутся на двух участках одновременно: Мира-Северная и Мира-Ленина. Строительство ведется по программе «Стимул» и будет осуществлено в период 2021 – 2024 годы", - рассказал о планах дорожного строительства заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников.

Уже в процессе строительства улица Московкина от ул. Героев Самотлора до ул. Салманова. Подрядная организация АО «ГК «Северавтодор». Контрактный срок завершения строительства третий квартал 2022 года.

"Возводить ее будем в рамках реализации контракта жизненного цикла – когда подрядчики не только строят, но еще и содержат дорогу на протяжении девяти лет", - отмечает Виктор Ситников.

Контракт жизненного цикла включает в себя не только строительство объекта (которое оценивается в 172 млн рублей), но и дальнейшее содержание данного участка (на это предусмотрено 76 млн рублей). После завершения строительства, АО «ГК «Северавтодор» будет обслуживать дорогу до 2030 года.

«По контракту, после завершения работ по улице Московкина будет обеспечен комфорт не только водителей, но и остальных горожан. Так, проектом предусмотрено создание велодорожки, освещенного тротуара и зеленой зоны. Строительство финансируется из городского бюджета», - рассказал рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Андрей Павлык.

Напомним, поручение принять меры по строительству участка дороги по улице Московкина было дано губернатором Югры Натальей Комаровой во время встречи с жителями города.

Еще одна дорога строится в продолжение улицы Нововартовской от Героев Самотлора в сторону Старого Вартовска. В 2021 году завершается строительство первого этапа улицы Нововартовской от Героев Самотлора до Салманова.

«Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится до конца марта заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству», - отметил Иван Силецкий.

Второй этап дорожного строительства по улице Нововартовской при наличии финансирования планируется завершить в 2022 году. Улица Восточный проезд при наличии финансирования планируется построить в период с 2022 по 2023 годы. В связи с развитием жилищного строительства в Восточном планировочном районе в кварталах 41 – 43 в период 2021 по 2024 годы планируется выполнить проектно-изыскательские работы и строительство улицы Героев Самотлора от ул. Северной до ул. Тимошкова. В 2021 году завершено проектирование объекта «Проезд Заозерный от ул. Северной до ул. Зимней». Строительство планируется завершить в 2024 году при наличии финансирования.

Что касается дороги по улице Московкина, то все работы будут выполнены до конца лета 2022 года в рамках контракта жизненного цикла, который включает в себя не только строительство объекта, но и дальнейшее содержание данного участка. После завершения работ подрядчик будет обслуживать дорогу до 2030 года.

И, наконец, в Старом Вартовске в квартале 16П также идет активное строительство жилья. В кварталах 3П, 4П, 5П ведется индивидуальное жилищное строительство. В планах администрации города выполнить проектирование и строительство ул. Осенней, на которой в 2019 году было установлено уличное освещение.

Отметим, что в Нижневартовске контроль за качеством всех строительных работ, особенно по дорожному строительству, ведется совместно с городской общественностью. Например, в конце мая представители общественности совместно с депутатами Думы города, администрацией муниципалитета, специалистами МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» провели проверку дорог, отремонтированных ранее в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

«Прежде всего, я оцениваю дорогу как водитель. Для меня самое важное комфортная езда, - рассказывает член Общественного совета Нижневартовска Александр Клевчук. - Важно, чтобы все автомобилисты города могли ездить по дорогам без страха о поломке своей машины. Проблемные участки должны быть устранены».

«Все недочеты внесены в акт, который потом передадут для ознакомления подрядной организации. Подрядчик должен устранить замечания в рамках гарантийных обязательств», - подчеркнул заместитель начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Денис Валиахметов.

Всего в 2021 году за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано три участка дорог Нижневартовска. Общая сумма на выполнение работ составляет более 200 миллионов рублей.

Общественный контроль администрация Нижневартовска использует практически во всех проектах постоянно. Но и специалистам мэрии города хватает хлопот в диалоге с подрядчиками и концессионерами. Например, накануне на заседании городского инвестиционного совета, которое провел и.о. главы города Дмитрий Кощенко, обсуждался вопрос о расторжении концессионного соглашения с инвестором, который не исполняет взятые на себя обязательства по строительству школы в одном из центральных районов.

Три года назад было заключено концессионное соглашение с московской фирмой ООО «Стройальянс», которая выступила инвестором строительства общеобразовательной организации в 9-А мкр на 1125 учеников. Приступить к возведению объекта компания должна была еще в 2019 году, однако стройка так и не началась.

"Мы заинтересованы в строительстве этой школы, она нужна жителям города. Новая образовательная организация существенно бы снизила нагрузку на другие школы. Наша основная сейчас задача – расторгнуть инвестиционное соглашение с этой компанией и найти нового партнера, который будет готов построить данный объект", - подчеркнул Виктор Ситников. Теперь юристы администрации города готовят новый пакет документов для обращения в Арбитражный суд.

Еще одной характерной чертой работы администрации города в сфере строительства можно назвать готовность к инновациям. Совсем недавно стало известно, что сроки начала строительства детского сада с использованием BIM-технологий, который будет расположен в одном из новых микрорайонов города, удалось значительно приблизить. К возведению важного социального объекта в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» приступят уже в этом году, а не в 2024, как было заявлено ранее.

Скорректировать сроки начала строительства удалось после проведенных переговоров с региональным профильным департаментом и при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников во время традиционного аппаратного совещания у исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко.

Почеркнем, что Нижневартовск - один из первых городов в Югре, который начал применять BIM-технологии - информационное моделирование здания. Основное преимущество использования такой методологии заключается в оперативности. Если раньше в момент проектирования здания специалисты обнаруживали ошибку, на исправление которой потребовалось бы изменить ранее подготовленные документы практически с самого начала, то виртуальный проект созданный с использованием BIM-технологии самостоятельно и автоматически не только обнаружит ошибку, но и поможет ее устранить и исправить связанные элементы. Использование BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, поспособствует выработке оптимальных решений.

Какие еще новые технологии и практики появятся в сфере городского строительства предсказывать не будем, но то, что Нижневартовск растет, а значит, потребность в новом комфортном жилье, дорогах и инфраструктуре городского пространства не теряет актуальность, очевидно. И в 2021 году столица Самотлора намерена сделать в этой сфере большой шаг вперед.