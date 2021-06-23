24 Июня 2021
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аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей

Летный директор одной из крупнейших авиакомпаний S7 пытался продать должность пилота на первый в России Airbus A320neo. Вместе с заместителем они оценили свое содействие в 1,5 млн руб., однако незаконную схему пресекла ФСБ.

Задержали сотрудников авиакомпании сегодня с поличным в Подмосковье.

По данным источника ТАСС, задержанным планируется предъявить обвинение в ближайшее время. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания летного директора и его коллеги.

Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

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Теги: Летный директор, S7



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