Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей

Летный директор одной из крупнейших авиакомпаний S7 пытался продать должность пилота на первый в России Airbus A320neo. Вместе с заместителем они оценили свое содействие в 1,5 млн руб., однако незаконную схему пресекла ФСБ.

Задержали сотрудников авиакомпании сегодня с поличным в Подмосковье.

По данным источника ТАСС, задержанным планируется предъявить обвинение в ближайшее время. По делу уже допрошены свидетели, среди которых "потенциальный покупатель должности пилота", проведены обыски по местам проживания летного директора и его коллеги.

Задержанным вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").