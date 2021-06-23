23 Июня 2021
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Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

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Общество Крым
размытый пляж в Крыму (2021) | Фото: Рен-ТВ, соцсети

Голикова: "Надеемся, турпоток в Крым не придется останавливать"

Федеральные министры сегодня отчитались Владимиру Путину о ликвидации последствий потопа в Крыму.

Так, по словам главы МЧС Евгения Зиничева, работы по ликвидации основных последствий планируется завершить к 28 июня, для помощи пострадавшим из республиканского бюджета выделен 161 млн руб., а устранять последствия наводнения помогают более 2,5 тыс. сотрудников МЧС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что в Крыму задействована группировка из 21 тыс. человек, военные помогают ликвидировать ущерб в 36 наиболее пострадавших населенных пунктах, а в военных госпиталях выделено 350 коек. Впрочем, они могут и не понадобиться. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболеваемость инфекциями пока не превышает на полуострове многолетних показателей. заболеваемость коронавирусом ниже, чем в целом по России, но темпы прироста выше среднероссийских.  

Голикова добавила, что почти 20 тыс. человек планируется привить от различных инфекций, в том числе от гепатита А.

"С подвозом питьевой воды помогает Минобороны, водопроводы надо промыть и продезинфицировать, сильнее хлорировать при подаче воду населению. Предложено обязать магазины снять с продажи продукты с поврежденной упаковкой и явно испорченные. Пляжи на подтопленных территориях и поврежденные закрыты. Ситуация на контроле, мы надеемся, что турпоток не придется приостанавливать", - рассказала Голикова.  

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Теги: крым, ликвидация ущерба, наводнение, турпоток



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