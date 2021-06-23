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Эрмитаж-Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

Открытие "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге перенесли на 3 июля

Уже на следующей неделе жители и гости Екатеринбурга смогут посетить выставочный центр "Эрмитаж-Урал". Открытие было перенесено с 1 на 3 июля - субботу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж продолжают подготовку к выставке, а накануне из собрания санкт-петербургского музея в уральскую столицу прибыли первые экспонаты.

Все 55 ящиков с произведениями искусства сутки простояли в выставочных залах для необходимой акклиматизации, после чего реставраторы и музейные работники провели распаковку, тщательный осмотр и фиксацию сохранности экспонатов.

"Все они предстанут перед публикой в рамках первой выставки "Эрмитаж-Урал" под названием "От романтизма к импрессионизму", посвященной французской живописи и скульптуре XIX столетия. Посетители смогут увидеть около 80 произведений искусства, из них – 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. В состав экспозиции включены работы всемирно известных мастеров – таких, как Поль Деларош, Элизабет Виже-Ле Брен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других", - рассказали в мэрии.

Данная выставка будет размещена на первом этаже музея. Впоследствии в этих залах дважды в год будут проводиться аналогичные выставки проектов из Государственного Эрмитажа.

Напомним, что вблизи "Эрмитаж-Урал" было построено первое на Урале фондохранилище с реставрационными возможностями. Внутрь горожан пускать не будут, но специально для своих читателей Накануне.RU узнало, в каких условиях в Екатеринбурге будут храниться произведения искусства.

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Теги: Эрмита-Урал, открытие, экспозиция, выставка



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