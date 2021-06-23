В Ингушетии "Партия Дела" не может выдвинуть кандидатов из-за действий избиркома

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Кавказский ФО
Партия Дела (2021) | Фото: Накануне.RU

В Ингушетии "Партия Дела" не может выдвинуть кандидатов из-за действий избиркома

"Партия Дела" направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу из-за невозможности зарегистрировать кандидатов на выборы в Народное Собрание Ингушетии.

Поводом стало то, что республиканская избирательная комиссия установила "пресекательный барьер" для выдвижения, не опубликовав программу для электронной подачи документов и не утвердив образец подписного листа. Без этой программы политическое объединение не может выдвигать кандидатов на выборы, не может начать сбор подписей и открыть избирательный счет.

Жалобу на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой направил секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, в обращении он указывает на то, что по республиканским законам документы на выдвижение нужно предоставить в печатном и в машиночитаемом виде, и они должны быть поданы не позднее, чем спустя 30 дней после публикации о выборах, а публикация о дате выборов вышла 17 июня, но программа до сих пор не опубликована. "Партия Дела" имеет в запасе менее 30 дней для того, чтобы подать документы, но сделать этого не может. Более того, в политическом объединении доводят до сведения Памфиловой, что не опубликован и образец подписного листа.

Партия требует признать действия ингушского избиркома нарушениями закона и незамедлительно их устранить.

"За всю историю избирательных кампаний, в которых участвовала партия, мы сталкивались с разными административными барьерами, но, чтобы так топорно нам не давали возможности выдвинуться, не было никогда", - заявляет Алексей Лапушкин.

Председатель Ингушской избирательной комиссии Мусса Евлоев к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ингушетия, партия дела, выборы, цик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети