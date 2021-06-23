В Ингушетии "Партия Дела" не может выдвинуть кандидатов из-за действий избиркома

"Партия Дела" направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу из-за невозможности зарегистрировать кандидатов на выборы в Народное Собрание Ингушетии.

Поводом стало то, что республиканская избирательная комиссия установила "пресекательный барьер" для выдвижения, не опубликовав программу для электронной подачи документов и не утвердив образец подписного листа. Без этой программы политическое объединение не может выдвигать кандидатов на выборы, не может начать сбор подписей и открыть избирательный счет.

Жалобу на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой направил секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, в обращении он указывает на то, что по республиканским законам документы на выдвижение нужно предоставить в печатном и в машиночитаемом виде, и они должны быть поданы не позднее, чем спустя 30 дней после публикации о выборах, а публикация о дате выборов вышла 17 июня, но программа до сих пор не опубликована. "Партия Дела" имеет в запасе менее 30 дней для того, чтобы подать документы, но сделать этого не может. Более того, в политическом объединении доводят до сведения Памфиловой, что не опубликован и образец подписного листа.

Партия требует признать действия ингушского избиркома нарушениями закона и незамедлительно их устранить.

"За всю историю избирательных кампаний, в которых участвовала партия, мы сталкивались с разными административными барьерами, но, чтобы так топорно нам не давали возможности выдвинуться, не было никогда", - заявляет Алексей Лапушкин.

Председатель Ингушской избирательной комиссии Мусса Евлоев к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента.