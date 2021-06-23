Собянин – о ситуации с коронавирусом: "Оптимистических прогнозов делать не приходится"

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с распространением коронавируса в последние недели. На совещании у президента России он назвал ситуацию "взрывной", указал на заболеваемость последней недели – 53 тыс. человек, такого не было с начала пандемии. Также город приблизился к максимальным показателям по госпитализации – 12 тыс. за неделю. "Очень плохие показатели по смертности мы фиксируем уже два дня. Необычная ситуация по доле тех, кто заболел – 77% граждане работоспособного возраста", - продолжил Собянин.

"Мы анализировали причины такого резкого ухудшения. Конечно, есть общая история с соблюдением правил, но это не объясняет такого взрыва эпидемии. Мы провели анализ секвенирования штаммов. Около 90% в Москве – это индийский "дельта" штамм. Начиналось проникновение в апреле этого штамма, выстрелило сейчас. Это объясняет многие вещи, особенно долю молодых болеющих. 20-30% людей в реанимации. Этот штамм обладает более агрессивными свойствами", - рассказал мэр города.

Он также упомянул о ранее озвученном предположении, что против агрессивного индийского штамма коронавируса антителами в нужном количестве "вооружены" не 60% населения, а всего 25%. "Многие снова оказались беззащитны", - отметил градоначальник.

Он добавил, что "медицинская система работает близко к полной мощности". Ковидных коек сейчас в Москве 20 тыс., а всего в системе – 30 тыс. "Система справляется, но возможности не безграничны, хотя пока запас по Москве серьезный сделан", - говорит Собянин.

Он отметил, что введенная обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и "безковидные рестораны" – "мера жесткая, непопулярная, но необходимая". По словам Собянина, принятые меры возымели действие – за последние сутки на вакцинацию записались 60 тыс. человек, это в десять раз больше, чем две недели назад. "Сохраняя такие темпы, мы сможем реально провести полную вакцинацию", - заявил мэр, добавив: "Ситуация будет сложной в ближайшее время. Не то что расслабляться – делать оптимистических прогнозов делать не приходится".