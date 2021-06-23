В Сургутском районе в селе Угут построят дом для переселения жителей Малоюганского

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой посетил село Угут. В рамках визита он осмотрел, в частности, место, где строят жилой дом для переселения жителей поселка Малоюганского, а также две реконструируемые котельные, которые объединят в одну, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Хочется, чтобы в этом году наконец-то достроили жилой дом, переселили Малоюганский. Самая главная задача по Угуту – закрыть этот вопрос. Рядом будет общепоселковая площадка со спортивной зоной, малыми архитектурными формами. Осмотрели котельную. Большой проект на 120 млн руб. почти готов. В этом году должны начать. Из двух котельных сделаем одну", - сказал Андрей Трубецкой.

По Малоюганскому осталось переселить не более 30 квартир, де-факто – ещё меньше, 12-14 семей, в новом доме в Угуте также поселятся жители аварийных домов. Он уточнил, что строительство рассчитано на три года, но власти планируют справиться за два, 2021-22. Замглавы района Юлия Маркова отметила, что площадь строящегося дома – 3,5 тыс. "квадратов", там будет 56 квартир. По планам, жилой дом введут в эксплуатацию в октябре 2021 г. Застройщик - "ЮганСтройСервис".

По котельной заключён контракт на разработку проектно-сметной документации по ремонту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района. Заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР №37 от 13.08.2019 с ООО "РИА-Инжиниринг" на сумму в 3,5 млрд руб. В связи с нарушением графика выполнения работ, с подрядной организацией ведется претензионная работа. Цена ремонта котельной - 120 млн руб., их них 82 - из бюджета райадминистрации, 38 - из внебюджетных источников.

"Подрядчик со своими обязанностями не справился. Работаем над расторжением контракта. Будут новые торги для того, чтобы появился подрядчик, который сможет сделать проект для реализации. Объект сложный. Определённые группы допуска имеются, есть требования к самой котельной, у неё есть санитарно-защитные и охранные зоны, всё это проектом должно быть предусмотрено", - сказала Маркова.

В имеющемся помещении демонтируют старое оборудование и установят новое. Сдать объект должны в 2022-м.

"Я полностью поддерживаю появление молодёжного центра. Он принесёт много пользы детям, оторванным от благ цивилизации. В отдалённых поселениях детям негде пообщаться, провести время", - сказал глава Угута Андрей Огородный, уточнив, что жители Малоюганского согласны на переезд в Угут.

Оснащение молодежного центра запланировано на 2021 г. Из бюджета Сургутского района на это выделено 5 млн руб. Центр будет располагаться в здании бывшей библиотеки по адресу Сосновая, д.13, его площадь - 110 "квадратов". Ремонт в здании обойдётся в 1 млн руб., его сделают в августе-сентябре.

Добавим, что у жителей Угута есть возможность лично задать свои вопросы главе Сургутского района Андрею Трубецкому уже в эту среду в 18-00. Встреча пройдет в онлайн-режиме. Подключиться можно по ссылке - https://us02web.zoom.us/j/87693139313?pwd=cnVTcHNjbzB. Идентификатор конференции: 876 9313 9313. Код доступа: 550045