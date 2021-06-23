В Челябинской области выявили сговор на аукционах по транспортным услугам для больниц

УФАС выявило сговор на аукционах по транспортным услугам в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Антиконкурентное соглашение заключили ООО "Уралтранс" и ООО "Гарант Плюс". Компании подавали заявки на участие в закупке с одного IP-адреса, имели единую инфраструктуру (одни и те же автомобили). Подача ценовых предложений осуществлялась от имени двух организаций одним лицом.

Антиконкурентное поведение установлено на трех аукционах на оказание транспортных услуг для больниц на общую сумму 18,9 млн руб. Общий доход участников соглашения составил 2 млн рублей.

Теперь должностных и юридических лиц привлекут к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.