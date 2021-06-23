В Екатеринбурге арестовали местного жителя за пьяную езду на самокате без прав

Полиция Екатеринбурга на 10 суток арестовала 53-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ездил на электросамокате. При этом у мужчины не было водительских прав на управление транспортным средством.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, инцидент произошел около 4.00 22 июня. Внимание сотрудников полиции привлек гражданин на подозрительно виляющим из стороны в сторону самокате. Медосвидетельствование выявило 0,46 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом мужчина не мог найти устойчивую позу, а также имел нарушение речи и алкогольный запах изо рта.

Как оказалось, электросамокат горожанина, согласно своим техническим характеристикам, развивает скорость до 40 км/ч и имеет мощность двигателя 500Вт, что сопоставимо с мопедом. Для управления таким транспортом необходимы водительские права категории М. Екатеринбуржец сообщил, что взял самокат у соседа покататься, а потому прав не имеет.

На местного жителя завели административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения").