23 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
трицикл электросамокат (2019) | Фото:Википедия

В Екатеринбурге арестовали местного жителя за пьяную езду на самокате без прав

Полиция Екатеринбурга на 10 суток арестовала 53-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ездил на электросамокате. При этом у мужчины не было водительских прав на управление транспортным средством.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, инцидент произошел около 4.00 22 июня. Внимание сотрудников полиции привлек гражданин на подозрительно виляющим из стороны в сторону самокате. Медосвидетельствование выявило 0,46 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом мужчина не мог найти устойчивую позу, а также имел нарушение речи и алкогольный запах изо рта.

Как оказалось, электросамокат горожанина, согласно своим техническим характеристикам, развивает скорость до 40 км/ч и имеет мощность двигателя 500Вт, что сопоставимо с мопедом. Для управления таким транспортом необходимы водительские права категории М. Екатеринбуржец сообщил, что взял самокат у соседа покататься, а потому прав не имеет.

На местного жителя завели административное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения").

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Теги: ГИБДД, самокат, пьяное вождение, арест



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