23 Июня 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Свободный коечный фонд в России составляет 15% - Минздрав

За последние три недели количество россиян, находящихся под наблюдением медиков с коронавирусом или подозрением на него, увеличилось в два раза и составило 519 тыс. человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента России. Наибольший прирост произошел на прошлой неделе.

"Дополнительно развернуто за последние дни 35 тыс. коек, сегодня всего 154 тыс. коек. 130 тыс. человек госпитализировано. В двух регионах в выходные отмечали напряженность госпитализации, сейчас ситуация стабилизирована. Но предыдущий опыт подсказывает, что надо действовать на опережение. Свободный коечный фонд – 15%. Амбулаторные больные сейчас – это 390 тыс. человек, рост составил 100 тыс.", - рассказал Мурашко.

Он добавил, что в реанимации на ИВЛ находятся 3,8 тыс. пациентов, прирост составил 1 тыс. человек. Особенную обеспокоенность вызывают 12 беременных пациенток. Резерв коек с ИВЛ сейчас в разы превышает занятый фонд – их 23 тыс.

В 20 регионах запаса лекарств для амбулаторных больных хватит только на 3-4 недели, правительство готовит дополнительные денежные транши для них, в остальных регионах ситуация стабильна, сообщил министр.

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Теги: коечный фонд, михаил мурашко, резерв, госпитализация



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