Юрист, защищаюшая интересы госпиталя Тетюхина, прокомментировала претензии КРСУ

Юрист Елена Изотова, представляющая на процессе в Свердловском арбитражном суде интересы госпиталя Тетюхина пояснила возражения представителей КРСУ по их иску. Сами представители организации отказались отвечать на вопросы Накануне.RU.

"Претензии КРСУ существуют насчет того, чтобы увеличить уставный капитал госпиталя до величины фактических инвестиций всех участников, то есть мы говорим о том, что законодательством такое требование не предусмотрено и есть понятие номинальной стоимости доли и есть рыночное. Все сделки с долями и акциями проводятся по рыночной стоимости, в том числе с участием государственных структур. Примеры - аэропорт Кольцово и Центробанк, не так давно были там сделки. Мы говорим, что это требование ничем не обосновано . Во-вторых, как можно увеличить уставный капитал? За счет увеличения чистых активов. Чтобы увеличить чистые активы нужно увеличить стоимость основных средств по рыночной оценке. С момента, как ты это сделаешь, увеличивается глобальный налог на имущество. Источник для такой глобальной финансовой операции при этом отсутствует. Учитывая, что мы не рассматриваем другого варианта, кроме как передачи пакета акций в правительство. Поэтому мы будем постоянными участниками и это бремя будет распространяться и на правительство", - заявила она.

По ее словам, пункт 4.5 договора между госпиталем и КРСУ говорит о том, что госпиталь передает акции в счет предоставленных инвестиций по договору купли продажи , а корпорация их принимает. "Сейчас это 26,5 процентов. Доля увеличилась с 25,6 процентов", - отметила Изотова в беседе с нашим корреспондентом.

Также юрист заявила, что иска к минздраву области насчет выплат врачам руководством клиники заявлять не планируется.

"С марта 2020 до декабря 2020 года коронавирусных выплат врачам не было. С января 2021 года медики госпиталя получают данные выплаты. Защитником прав может выступить прокурор либо сами жители", - пояснила адвокат.