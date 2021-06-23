Юрист, защищаюшая интересы госпиталя Тетюхина, прокомментировала претензии КРСУ

23 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Юрист, защищаюшая интересы госпиталя Тетюхина, прокомментировала претензии КРСУ

Юрист Елена Изотова, представляющая на процессе в Свердловском арбитражном суде интересы госпиталя Тетюхина пояснила возражения представителей КРСУ по их иску. Сами представители организации отказались отвечать на вопросы Накануне.RU.

"Претензии КРСУ существуют насчет того, чтобы увеличить уставный капитал госпиталя до величины фактических инвестиций всех участников, то есть мы говорим о том, что законодательством такое требование не предусмотрено и есть понятие номинальной стоимости доли и есть рыночное. Все сделки с долями и акциями проводятся по рыночной стоимости, в том числе с участием государственных структур. Примеры - аэропорт Кольцово и Центробанк, не так давно были там сделки. Мы говорим, что это требование ничем не обосновано . Во-вторых, как можно увеличить уставный капитал? За счет увеличения чистых активов. Чтобы увеличить чистые активы нужно увеличить стоимость основных средств по рыночной оценке. С момента, как ты это сделаешь, увеличивается глобальный налог на имущество. Источник для такой глобальной финансовой операции при этом отсутствует. Учитывая, что мы не рассматриваем другого варианта, кроме как передачи пакета акций в правительство. Поэтому мы будем постоянными участниками и это бремя будет распространяться и на правительство", - заявила она.

По ее словам, пункт 4.5 договора между госпиталем и КРСУ говорит о том, что госпиталь передает акции в счет предоставленных инвестиций по договору купли продажи , а корпорация их принимает. "Сейчас это 26,5 процентов. Доля увеличилась с 25,6 процентов", - отметила Изотова в беседе с нашим корреспондентом. 

Также юрист заявила, что иска к минздраву области насчет выплат врачам руководством клиники заявлять не планируется.

"С марта 2020 до декабря 2020 года коронавирусных выплат врачам не было. С января 2021 года медики госпиталя получают данные выплаты. Защитником прав может выступить прокурор либо сами жители", - пояснила адвокат.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: госпиталь тетюхина, крсу, претензии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети