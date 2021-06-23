23 Июня 2021
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Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин – про поездки россиян за границу: "Это личный риск, личная ответственность"

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова признала, что никто не может гарантировать россиянам, выезжающим на отдых за границу, что их будут лечить или эвакуировать в случае, если в отпуске произойдет заражение коронавирусом.

На прямой вопрос Владимира Путина "Есть ли у других государств какие-то обязательства по лечению наших граждан?" вице-премьер ответила отрицательно.

"Во многих странах не отказываются от приема наших граждан. Но никаких обязательств у этих стран перед нами нет. И как будут лечить – мы понятия не имеем. В южных странах, где экономика существенно зависит от туризма, чего греха таить – вопрос объективности официальных показателей стоит на повестке дня. Куда идти? Как лечиться? Во многих странах иностранцев на порог больницы не пускали. Как этих людей нам потом вывозить на родину?" – спросил президент.

"Прямых обязательств нет. Но каждая страна информирует о том, какие предпринимаются меры, если человек там заболеет. Речь о страховом обеспечении", - попыталась возразить Голикова. "Ну, то есть это личный риск, личная ответственность каждого человека?" – спросил президент. "Да", - ответила вице-премьер.

Она также отметила, что хоть Турция и открыта для въезда россиян, в ходе проверки российскими санитарными властями были выявлены моменты, которые "вызывают обеспокоенность". Например, трехзвездочные гостиницы, организация тестирования персонала в таких заведениях. Также Голикова добавила, что всем гражданам рекомендовано сделать перед поездкой прививку, хотя бы одним компонентом. Путин резонно возразил, мол, для образования иммунитета после прививки нужно не менее трех недель. Голикова согласилась, но указала, что даже прививка накануне поездки – это уже лучше, чем ничего.

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Теги: выезд за границу, татьяна голикова, турция, отдых, россияне, владимир путин



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