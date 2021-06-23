Смертность от коронавируса за последнюю неделю выросла в России на 21,3% - Голикова

Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова на совещании у президента. Она отметила, что это "взрывной рост".

"В ряде регионов очень возросла нагрузка на медиков, открываются дополнительные госпитали. Прошу граждан пожалеть наших медиков, они работают на полном износе уже полтора года", - отметила вице-премьер.

"В апреле-мае ситуация была стабильной, за три последние недели мы фиксируем рост заболеваемости. Сейчас она составляет 76,2 случая на 100 тыс. населения – это на 30% больше, чем на прошлой неделе. Более 47% случаев – это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург. Превышение среднероссийских показателей в 10 регионах, но рост заболеваемости есть везде", - сообщила Голикова.

Она отметила, что видит две причины ухудшения ситуации с заболеваемостью. Первая – это несоблюдение ограничений гражданами, многие регионы ослабили ограничения, разрешили проведение массовых мероприятий, ослабили контроль за масочным режимом. "Там, где ограничения сняли – это 27 регионов – они первые и продемонстрировали сильный рост заболеваемости", - добавила вице-премьер.

Второй причиной Голикова считает мутацию штаммов. В целом по стране сейчас циркулирует преимущественно британский штамм "альфа", но есть и индийский штамм "дельта", и он получил преимущественное распространение в последнюю неделю, в некоторых регионах он уже преобладает, например, в Москве.

Голикова отметила, что индийский штамм обладает большей контагиозностью, поэтому больше заболевших стало среди молодых граждан. По словам Голиковой, опасной мутации "дельта плюс" в России пока нет. Тем не менее, она предложила принять меры, аналогичные принятым в Москве, во всех регионах страны.

"Соблюдение ограничительных мер и резкое ограничение вплоть до отмены массовых мероприятий, обеспечение достаточного уровня тестирования, третье – вакцинация и ревакцинация переболевших и привитых", - обозначила основные меры вице-премьер.

Она добавила, что скоро сертификаты вакцинированных в личных кабинетах на госуслугах будут дополнены такими пунктами как время действия вакцины (и необходимые сроки ревакцинации, возможностью заведения данных о ПЦР-тестах, ревакцинации и перенесенном ковиде.

На сегодняшний день в России привиты первым компонентом 20,7 млн граждан, двумя – 16,7 млн. Либируют Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чечня, Югра, Тюменская область и Москва. В аутсайдерах Дагестан, Вологодская и Владимирская области.

Также обеспокоенность вызывает низкая вакцинация людей старше 60 лет – всего 24,4%. Очень низки показатели по вакцинации этой категории на Северном Кавказе.

После того, как ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для отдельных групп людей в целом иммунизация по стране выросла в 1,7 раза, а в отдельных регионах – в разы.