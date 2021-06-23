Британское Минобороны отрицает, что военные РФ открыли огонь по эсминцу Defender

Министерство обороны Великобритании отрицает, что военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море вблизи Крыма.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось, - говорится в пресс-релизе ведомства. - Мы не признаем утверждения о том, что на ее пути были сброшены бомбы".

Как утверждается в документе, корабль "мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", пишет "Интерфакс".

"Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности", - заявили в Минобороны Великобритании.

Ранее Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

После инцидента военный атташе Великобритании в России был вызван в Минобороны РФ.