23 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Ивделе в результате пожара погибли мужчина и подросток

В результате пожара в частном доме по ул. Бажова в Ивделе (Свердловская область) погибли мужчина 1967 г.р. и подросток 2006 г.р. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июня. Звонок в службу спасения поступил в 2.58 местного времени, уже в 4.58 огонь был локализован, а в 5.18 открытое горение ликвидировано. В тушении было задействовано 4 единицы техники и 14 человек. На площади 150 кв.м сгорела кровля, мансардный этаж, а также были повреждены стены частного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций, обнаружены двое погибших.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших мужчины и ребенка сыщики уголовного розыска уже установили. Предположительно, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки, однако сейчас отрабатываются и другие возможные версии.

"В ходе пожара второй этаж дома сгорел полностью. По имеющимся данным, ребенок воспитывался в приемной семье. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за приемной семьей", - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Расследование возбужденного по данному факту уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Ивделя. В СКР по региону также сообщили, что совместными усилиями следователей, прокуратуры, полиции и МЧС выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. На данный момент допрашиваются свидетели. Для выяснения точной причины смерти погибших, а также выявления очага и причины возгорания, проводится комплекс соответствующих экспертиз.

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Теги: Ивдель, пожар, смерть, подросток



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