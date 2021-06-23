На Южном Урале завершено расследование уголовного дела по факту смерти ребенка от удара током

В Челябинской области завешено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера и мастера участка энергоснабжающей организации, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в июне прошлого года ребенок зашел в незапертое помещение электрической подстанции на территории одной из школ в Каслях, где получил смертельную электротравму. Режим безопасной эксплуатации подстанции не обеспечили обвиняемые.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.