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Политика Тюменская область
Владимир Сысоев (2018) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Тюменской области Владимир Сысоев покинет пост

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в разговоре с Накануне.RU подтвердил, что покидает пост.
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"Пятница – последний день работы. У нас ещё много будет интересной совместной работы", - сказал журналисту агентства политик.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г. Он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.

Владимир Сысоев(2018)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области, отставка



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