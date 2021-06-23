Замглавы Тюменской области Владимир Сысоев покинет пост
Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в разговоре с Накануне.RU подтвердил, что покидает пост.
"Пятница – последний день работы. У нас ещё много будет интересной совместной работы", - сказал журналисту агентства политик.
Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г. Он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.