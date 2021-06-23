"Я б в айтишники пошел!"- Какой вуз лучше выбрать для обучения цифровым премудростям

Горячая пора для выпускников школ и их родителей уже наступает. Как выбрать хороший вуз, по каким критериям определить, что диплом не пропадет в будущем, а его обладатель будет работать по специальности - эти и многие другие вопросы, наверное, лучше решать с учетом мнения специалистов.

Доктор технических наук, профессор, дважды лауреат премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий, профессор кафедры шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ Виктор Часовских поделился своим мнением.

Как известно, Минобрнауки РФ в 2021 году существенно увеличило количество бюджетных мест на направлениях подготовки, связанным с информационными технологиями. Профессор Часовских анализирует, где дают лучшее образование в этой сфере.

«Стартовала приемная кампания 2021 года, ответственная пора для абитуриентов. Вчерашним школьникам важно выбрать тот самый вуз, который даст путевку в достойную жизнь и откроет новые горизонты. Хочу предложить технологию выбора лучшего вуза Екатеринбурга, который даст путевку в достойную жизнь и откроет новые горизонты по направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями», — говорит Виктор Часовских.

Современный инженер должен обладать знаниями не только в профессиональной области, но и хорошо разбираться в архитектуре бизнеса, управлять проектами, широко использовать возможности цифровых технологий, владеть набором мягких навыков (Soft Skills).

Основные цифровые технологии, которые, по словам профессора, должны изучать в вузе: большие данные; искусственный интеллект (сильный искусственный интеллект); системы распределенного реестра (технология блокчейн); квантовые технологии; промышленный интернет; технологии виртуальной и дополненной реальностей (цифровой двойник).

Формирование компетенций Soft Skills (развитие гибких компетенций) обеспечивают такие дисциплины как «Основы эффективной коммуникации»; «Обучение деловой коммуникации с партнерами и клиентами»; «Деловые переговоры».

Если образовательная программа вуза обеспечивает формирование знаний и компетенций в профессиональной ИТ области, желательной для абитуриента, если в образовательной программе изучаются цифровые технологии, указанные в пункте 2, если образовательная программа формирует знания и компетенции в архитектуре бизнеса, если в образовательной программе есть дисциплины, формирующие компетенции Soft Skills, то этот вуз гарантированно дает качественное образование в сфере IT-технологий, считает профессор Часовских.

Понятно, что кроме понимания набора компетенций, для будущего студента важно понять - как вуз позиционирован , каков рейтинг учебного заведения.

Давайте рассмотрим Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования и только те рейтинги, где есть все бюджетные вузы Екатеринбурга.

Webometrics – рейтинг, который представляет ясную стратегию, четкий ориентир и механизм, позволяющий любому университету стать ведущим научно-образовательным центром мирового класса, показывая количественные аспекты конструирования и использования информационных ресурсов, структур и технологий применительно к Интернет.

Посмотрим на рейтинг от 01.02.2021 г. Первая цифра – место среди вузов РФ; вторая – место среди вузов в мире; в третьем столбце – место среди бюджетных университетов Екатеринбурга.

Webometrics

РФ Мир Бюджетные вузы Название вуза 13 910 1 Уральский федеральный университет 72 3300 2 Уральский государственный экономический университет 92 3858 3 Российский государственный профессионально-педагогический университет 144 4896 4 Уральский государственный педагогический университет 163 5371 5 Уральский государственный медицинский университет 309 11066 6 Уральская государственная юридическая академия 310 11083 7 Уральская государственная горно-геологическая академия 324 11820 8 Уральский государственный лесотехнический университет 326 11863 9 Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия 327 11863 10 Уральская государственная академия транспорта 466 15050 11 Уральская государственная сельскохозяйственная академия

Российская Федерация: Национальный рейтинг университетов - Интерфакс – 2021

Итоговая оценка Образовательная организация Регион Место Интерфакс A Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина Свердловская область 13 C Уральский государственный экономический университет Свердловская область 180 C Уральский государственный горный университет Свердловская область 234 C Уральский государственный юридический университет Свердловская область 243 D Уральский государственный аграрный университет Свердловская область 288 D Уральский государственный университет путей сообщения Свердловская область 290 D Уральский государственный педагогический университет Свердловская область 305 D Российский государственный профессионально-педагогический университет Свердловская область 315 D Уральский государственный архитектурно-художественный университет Свердловская область 334 E Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского Свердловская область н/у E Уральский государственный лесотехнический университет Свердловская область н/у E Уральский государственный медицинский университет Свердловская область н/у

"Анализ международного рейтинга Webometrics и Российского национального рейтинга университетов показывает убедительные преимущества Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральского государственного экономического университета среди Федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования города Екатеринбурга. На них и следует остановить выбор для последующего анализа и окончательного решения – где учиться на айтишника!, - считает профессор Часовских.