"Я б в айтишники пошел!"- Какой вуз лучше выбрать для обучения цифровым премудростям
Горячая пора для выпускников школ и их родителей уже наступает. Как выбрать хороший вуз, по каким критериям определить, что диплом не пропадет в будущем, а его обладатель будет работать по специальности - эти и многие другие вопросы, наверное, лучше решать с учетом мнения специалистов.
Доктор технических наук, профессор, дважды лауреат премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий, профессор кафедры шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ Виктор Часовских поделился своим мнением.
Как известно, Минобрнауки РФ в 2021 году существенно увеличило количество бюджетных мест на направлениях подготовки, связанным с информационными технологиями. Профессор Часовских анализирует, где дают лучшее образование в этой сфере.
«Стартовала приемная кампания 2021 года, ответственная пора для абитуриентов. Вчерашним школьникам важно выбрать тот самый вуз, который даст путевку в достойную жизнь и откроет новые горизонты. Хочу предложить технологию выбора лучшего вуза Екатеринбурга, который даст путевку в достойную жизнь и откроет новые горизонты по направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями», — говорит Виктор Часовских.
Современный инженер должен обладать знаниями не только в профессиональной области, но и хорошо разбираться в архитектуре бизнеса, управлять проектами, широко использовать возможности цифровых технологий, владеть набором мягких навыков (Soft Skills).
Основные цифровые технологии, которые, по словам профессора, должны изучать в вузе: большие данные; искусственный интеллект (сильный искусственный интеллект); системы распределенного реестра (технология блокчейн); квантовые технологии; промышленный интернет; технологии виртуальной и дополненной реальностей (цифровой двойник).
Формирование компетенций Soft Skills (развитие гибких компетенций) обеспечивают такие дисциплины как «Основы эффективной коммуникации»; «Обучение деловой коммуникации с партнерами и клиентами»; «Деловые переговоры».
Если образовательная программа вуза обеспечивает формирование знаний и компетенций в профессиональной ИТ области, желательной для абитуриента, если в образовательной программе изучаются цифровые технологии, указанные в пункте 2, если образовательная программа формирует знания и компетенции в архитектуре бизнеса, если в образовательной программе есть дисциплины, формирующие компетенции Soft Skills, то этот вуз гарантированно дает качественное образование в сфере IT-технологий, считает профессор Часовских.
Понятно, что кроме понимания набора компетенций, для будущего студента важно понять - как вуз позиционирован , каков рейтинг учебного заведения.
Давайте рассмотрим Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования и только те рейтинги, где есть все бюджетные вузы Екатеринбурга.
Webometrics – рейтинг, который представляет ясную стратегию, четкий ориентир и механизм, позволяющий любому университету стать ведущим научно-образовательным центром мирового класса, показывая количественные аспекты конструирования и использования информационных ресурсов, структур и технологий применительно к Интернет.
Посмотрим на рейтинг от 01.02.2021 г. Первая цифра – место среди вузов РФ; вторая – место среди вузов в мире; в третьем столбце – место среди бюджетных университетов Екатеринбурга.
Webometrics
|
РФ
|
Мир
|
Бюджетные вузы
|
Название вуза
|
13
|
910
|
1
|
Уральский федеральный университет
|
72
|
3300
|
2
|
Уральский государственный экономический университет
|
92
|
3858
|
3
|
Российский государственный профессионально-педагогический университет
|
144
|
4896
|
4
|
Уральский государственный педагогический университет
|
163
|
5371
|
5
|
Уральский государственный медицинский университет
|
309
|
11066
|
6
|
Уральская государственная юридическая академия
|
310
|
11083
|
7
|
Уральская государственная горно-геологическая академия
|
324
|
11820
|
8
|
Уральский государственный лесотехнический университет
|
326
|
11863
|
9
|
Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия
|
327
|
11863
|
10
|
Уральская государственная академия транспорта
|
466
|
15050
|
11
|
Уральская государственная сельскохозяйственная академия
Российская Федерация: Национальный рейтинг университетов - Интерфакс – 2021
|
Итоговая оценка
|
Образовательная организация
|
Регион
|
Место Интерфакс
|
A
|
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
|
Свердловская область
|
13
|
C
|
Уральский государственный экономический университет
|
Свердловская область
|
180
|
C
|
Уральский государственный горный университет
|
Свердловская область
|
234
|
C
|
Уральский государственный юридический университет
|
Свердловская область
|
243
|
D
|
Уральский государственный аграрный университет
|
Свердловская область
|
288
|
D
|
Уральский государственный университет путей сообщения
|
Свердловская область
|
290
|
D
|
Уральский государственный педагогический университет
|
Свердловская область
|
305
|
D
|
Российский государственный профессионально-педагогический университет
|
Свердловская область
|
315
|
D
|
Уральский государственный архитектурно-художественный университет
|
Свердловская область
|
334
|
E
|
Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского
|
Свердловская область
|
н/у
|
E
|
Уральский государственный лесотехнический университет
|
Свердловская область
|
н/у
|
E
|
Уральский государственный медицинский университет
|
Свердловская область
|
н/у
"Анализ международного рейтинга Webometrics и Российского национального рейтинга университетов показывает убедительные преимущества Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральского государственного экономического университета среди Федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования города Екатеринбурга. На них и следует остановить выбор для последующего анализа и окончательного решения – где учиться на айтишника!, - считает профессор Часовских.