В Свердловский области выпускные разрешили проводить в своих классах

В свердловских школах все-таки состоятся выпускные, правда, они будут похожи на классные чаепития. Массовые мероприятия в городах запрещены, но вот отметить выпуск в кругу одноклассников разрешается. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее. Из-за роста заболеваемости коронавирусом нам пришлось отменить общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А теперь оперштаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора вынужден просить об этом администрации остальных муниципалитетов. Поймите, иначе мы поступить не можем. Но у меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе, среди тех, с кем вы провели долгое время вместе – так вероятность заболеть намного меньше. Можно пригласить родителей, главное, чтобы с вами не было людей из другой "вирусной среды". Поэтому не расстраивайтесь, ваши прекрасные платья все равно увидят свет", - обратился к выпускникам губернатор.

Напомним, что из-за третей волны коронавируса были также отменены крупный марафон "Европа-Азия" и фестиваль Ural Music Night.