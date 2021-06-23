Истребитель Су-30 был поднят для перехвата американского разведчика над Охотским морем

Российские военные обнаружили над Охотским морем самолёт-разведчик ВВС США. На перехват был поднят истребитель Су-30.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 и сопроводил его над акваторией Охотского моря", — передаёт РИА "Новости". Отмечается, что нарушения воздушного пространства РФ не произошло.

Напомним, сегодня морскую границу РФ у берегов Крыма нарушил британский эсминец. По нему пришлось открыть предупредительный огонь. После этого в Минобороны России был вызван британский военный атташе.