В Челябинске будут судить застройщика Сребрянского, обвиняемого в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении застройщика Александра Сребрянского, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 29 домов. Обманутыми остались 2,7 тыс. дольщиков. Достраивать объекты будут с привлечением средств федерального Фонда защиты прав дольщиков на условиях софинансирования из областного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый вывел из оборота деньги дольщиков под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению. Обязательства перед дольщиками он не выполнил. Ущерб составил 3,8 млрд руб.

Сребрянский заключил досудебное соглашение. Уголовное дело выделено в отдельное производство.

В марте в суд было направлено уголовное дело в отношении учредителя СК "Радуга" за пособничество в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков.

На имущество обвиняемых и денежные средства на общую сумму свыше 352 млн рублей наложен арест. Возмещен ущерб на сумму около 700 млн рублей.