23 Июня 2021
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марафон Европа-Азия (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Марафон "Европа-Азия" на Среднем Урале переносится из-за коронавируса

Организаторы марафона "Европа-Азия" приняли решение перенести забег из-за усугубляющейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальной странице марафона в Facebook.

"Дорогие друзья, мы следим за тем, как развиваются события в связи с объявленной третьей волной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области. Мы не видим смысла дожидаться официального распоряжения, а также подвергать опасности участников, поэтому, мы приняли тяжелое решение о переносе старта "Европа-Азия", - сообщают организаторы.

Таким образом забег состоится не 1 августа 2021 г., а 7 августа 2022 г. Также перенесен и трейловый забег "Шигирский идол" с 10 июля на 1 августа 2021 г. В нем организаторы и предлагают поучаствовать всем, кто уже успел приобрести билет на "Европу-Азию". В качестве альтернативы все 1,5 тыс. бегунов могут сохранить слот для участия в марафоне в следующем году.

Напомним, что также из-за коронавируса в Екатеринбурге хоть и не собираются отменять Ural Music Night, однако будут его переносить. "Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 в Свердловской области также был перенесен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Под covid-ограничения попал и общегородской школьный выпускной, запланированный на 25 июня в "Екатеринбург-Экспо".

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Теги: Европа-Азия, марафон, Екатеринбург, коронавирус, перенос



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