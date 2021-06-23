В Бурятии ввели двухнедельный локдаун

Власти Бурятии вводят локдаун в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки.

Как сообщили в оперштабе региона, объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля.

На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Напомним, республика уже несколько недель находится в списке регионов-лидеров по приросту заболеваемости COVID-19. В начале июня Бурятия усилила ограничительные меры. Заведения общепита работают только до 23 часов. Отменены все республиканские массовые мероприятия, назначенные на июнь, включая выпускные вечера в школах. Спортивные соревнования российского масштаба пройдут без зрителей и с обязательным тестированием на коронавирус всех участников.