В Вагайском районе Тюменской области отменён "пожарный" режим ЧС

В Вагайском районе отменен режим ЧС в лесах муниципального характера, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Постановление об этом подписал глава района Рамай Сунгатулин. С сегодняшнего дня в муниципалитете введён режим повышенной готовности для профилактики возникновения новых лесных пожаров.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать лесные массивы, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или в лесах с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.