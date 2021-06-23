Госпиталь Тетюхина подал встречный иск к свердловским властям по делу о долге

В Свердловском арбитражном суде продолжилось судебное заседание по иску "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ), учредителем которой является правительство Свердловской области, к госпиталю имени Владислава Тетюхина. КРСУ требует вернуть займ в размере 1,4 млрд руб. Представители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина подали встречный иск понуждения к приёму акций, которыми готово расплатиться медучреждение.

Как рассказал Накануне.RU представитель госпиталя, по соглашению между сторонами сумма займа соответствует 25,6% акций. "КРСУ отказывается от приема, мы хотим решением суда понудить их принять акции", - отметил источник.

По словам адвоката госпиталя Антона Раудштейна, в договоре между клиникой и КРСУ такое понуждение соответствует пункту 4.1.

Представитель КРСУ не согласился со встречным иском. Следующее заседание назначено на 8 июля.

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата.