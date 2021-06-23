Кокорина и Мамаева обязали выплатить избитому водителю по 50 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тысяч рублей с футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также двух других ответчиков по иску Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе устроенной спортсменами драки в центре Москвы.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Также суд взыскал еще по 400 рублей возмещения утраченного заработка и 360 рублей — на лекарства и лечение травмы носа.

Соловчук просил взыскать с футболистов в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в октябре 2018 года компания подралась с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, Виталием Соловчуком. В августе 2020 года Ушакова отозвала иск к футболистам. Он был подан из-за нанесения материального ущерба автомобилю ведущей во время драки. Ущерб был компенсирован в полном объеме во внесудебном порядке.

Ранее прокурор во время прения сторон в суде заявила, что Соловчук фактически стал инвалидом после ударов футболиста Павла Мамаева.

Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. 6 сентября 2019 г. Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл были освобождены судом условно-досрочно.