Британского военного атташе вызвали в Минобороны России после инцидента с эсминцем в Крыму

Военный атташе Великобритании в России вызван в Минобороны РФ после инцидента с вторжением эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму, сообщает оборонное ведомство.

В министерстве также сообщили некоторые подробности инцидента. По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также ранее сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.